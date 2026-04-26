Атака ВСУ на Севастополь — что известно к этому часу

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости Крым. ВСУ ночью совершили один из самых массированных налетов на Севастополь, уничтожена 71 воздушная цель, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня ночью враг совершил один из самых массированных налетов на Севастополь. Силы ПВО, Черноморского флота и наши мобильные огневые группы уничтожили 71 воздушную цель», — написал губернатор в канале на платформе «Мах».

Он также сообщил, что, по предварительной информации спасательной службы Севастополя, в результате атаки получили повреждения 34 многоквартирных дома в районах проспекта Генерала Острякова, на Северной стороне и Корабельной стороне, а также в Балаклаве. В ряде квартир выбиты окна, местами повреждены балконы.

«Этой ночью погиб один человек, четверо были ранены», — написал губернатор.

В первой горбольнице обломки дрона попали в отделение кардиологии. Один мужчина получил ранения, ему оказались необходимую медпомощь, сообщил Михаил Развожаев.

Уточняется, что повреждения также получили 17 частных домов в разных районах города.

Пять человек сообщили о повреждениях автомобилей. Кроме того, на проспекте Генерала Острякова и улице Генерала Хрюкина выбиты стекла в двух магазинах, в Загородной Балке пробита крыша станции техобслуживания.

«Между Родным и Терновкой в результате падания осколков от сбитого БПЛА загорелась трава в поле. В районе Кара-Кобы загорелась лесная подстилка», — добавил губернатор.

Он напомнил, что об опасных находках нужно сразу сообщать по номеру 112.

«Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место. Доверяйте только официальной информации», — заключил Развожаев.

