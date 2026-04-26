Врачи рассказали о состоянии самарцев, пострадавших при атаках БПЛА

В больницах Самарской области проходят лечение три человека, получивших ранения при налётах вражеских беспилотников. О состоянии пострадавших рассказали врачи.
Ильдар Тукфатулин был ранен при атаке на Сызрань 22 апреля. Напомним, тогда удар БПЛА частично разрушил подъезд жилого дома, погибли женщина и её 12-летняя внучка, приехавшая в гости. В тот день Ильдар получил осколочное ранение в грудь. Первую помощь ему оказали в Сызранской больнице. Для углубленного лечения мужчину перевели в Самару — в клиники медицинского университета.
«Страх пришёл, только когда привезли в больницу. Я изначально страх не ощутил. Страх был только за детей, я сразу спросил: “Дома все живы-здоровы?”» — вспоминает ту страшную ночь Ильдар Тукфатулин.
Жизни пациента в данный момент ничего не угрожает. Осколок, к счастью, не повредил аорту. Нет угрозы и для пострадавших от атак БПЛА, проходящих лечение в других клиниках. В областной больнице им. Середавина два таких пациента. Ещё одной женщине помощь оказывают в Сызранской ЦГБ. Вскоре её переведут на домашнее лечение, рассказал журналистам министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.
«В Самаре, Новокуйбышевске и Сызрани медицинская помощь была оказана в полном объёме. Пациенты ушли под динамическое наблюдение врачей и амбулаторного звена. В больнице Середавина два пациента. У них ситуация тоже стабилизировалась, и с положительной динамикой они будут продолжать лечение. Пациентка, находящаяся на лечении в Сызранской центральной городской больнице, находится в удовлетворительном состоянии с положительной динамикой. Она также будет продолжать консервативное лечение, а дальше будет приниматься решение о переводе на амбулаторное лечение», — заявил министр.
Напомним, на следующий день после нападения на Сызрань, атаке с воздуха подверглись Самара и Новокуйбышевск. В Самаре дрон врезался в крышу многоэтажки, пострадали прохожие. В Новокуйбшевске ранения получили сотрудники одного из предприятий. Погибла женщина.