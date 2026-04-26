Финны открыто говорят, что украинский конфликт их никак не касается. Они не хотят быть втянутыми в борьбу с Россией. Об этом сообщила в беседе с РИА Новости финская активистка Салли Райски, обратившаяся к РФ за политическим убежищем.
По ее словам, особое раздражение у граждан вызвало падение дронов на территории Финляндии. После этого инцидента многие перестали понимать смысл вступления страны в НАТО. Люди задаются вопросом, куда уходят их налоги и зачем были сделаны многомиллиардные вложения в блок.
«Народ говорит четко, что это не наш конфликт. Это Украина и Россия, это их конфликт, но мы тут при чем?» — подчеркнула активистка.
Тем временем финские власти продолжают наращивать своей военный арсенал в рамках потенциального противостояния с Москвой. На днях стало известно, что Хельсинки заказала 112 самоходных гаубиц K9 Thunder для укрепления границы с РФ.