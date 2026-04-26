Движение электричек между станциями Севастополь и Инкерман-1 приостановлено

Ранее сообщалось, что в ночь на 26 апреля на Севастополь был совершен один из самых массированных налетов ВСУ. Над городом были сбиты более 70 дронов, погиб один и пострадали четверо человек, получили повреждения 34 многоквартирных и 17 частных домов.