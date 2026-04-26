Движение электричек между станциями Севастополь и Инкерман-1 приостановлено

«По техническим причинам временно приостановлено движение пригородных поездов на участке Севастополь — Инкерман-1, Инкерман-1 — Севастополь. Для пассажиров организован подвоз на автобусах. Дополнительно можно воспользоваться регулярным автобусом № 21, который курсирует по данному участку маршрута», — собщили в ЮППК.
Пассажиров просят учитывать данную информацию при планировании поездок.
«Мы делаем все возможное для скорейшего восстановления корректного графика движения пригородных поездов. Приносим извинения за доставленные неудобства!», — заключили в компании.
Ранее сообщалось, что в ночь на 26 апреля на Севастополь был совершен один из самых массированных налетов ВСУ. Над городом были сбиты более 70 дронов, погиб один и пострадали четверо человек, получили повреждения 34 многоквартирных и 17 частных домов.