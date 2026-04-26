Иностранные наемники, воевавшие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), убивали мирных жителей в Курской области. Об этом ТАСС заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
По словам генерал-лейтенанта, особую жестокость на оккупированных территориях проявили грузинские боевики в населенном пункте Погребки, а также наемники из Польши на участках у Мартыновки, Русского и Черкасского Поречных.
«Жестокость, которая была проявлена на этих участках, не поддается никакому осознанию», — рассказал Алаудинов.
Он подчеркнул, что наемники украинских формирований действовали с фашистской жестокостью, и среди погибших много гражданских.
Как писал KP.RU, ранее в Судже Курской области была обнаружена братская могила с телами 524 мирных жителей, погибших во время оккупации региона ВСУ. По словам командира группы «Аида» спецназа «Ахмат», боевики расстреливали гражданских, пытавшихся покинуть села.