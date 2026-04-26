Под Севастополем обломок дрона перебил контактную ж/д сеть — что с поездами

«Для пассажиров поезда № 7, следующего по маршруту Санкт-Петербург — Севастополь, на участке от станции Инкерман до вокзала Севастополя будут организованы автобусы. Время прибытия на конечную остановку зависит от дорожной обстановки», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что прибытие поезда № 92 Москва — Севастополь на вокзал ожидается позднее расписания в пределах 40 минут — одного часа (без пересадки на автобусы). По времени отправления поездов № 8 Севастополь — Санкт-Петербург и № 92 Севастополь — Москва будет сообщено дополнительно.
Также пригородные электропоезда будут прибывать только до станции Инкерман-1, откуда будет организована доставка пассажиров автобусами до Железнодорожного вокзала Севастополя.
Отправление пригородных электропоездов будет также производиться от станции Инкерман-1, в связи с чем временно изменены схемы движения автобусных маршрутов № 92 и № 103, которые будут доезжать до станции Инкерман-1.
«Причина изменений — повреждение контактной сети из-за падения БПЛА. Ведутся восстановительные работы», — заключили в правительстве.
Движение электричек между станциями Севастополь и Инкерман-1 приостановлено.
Ранее сообщалось, что в ночь на 26 апреля на Севастополь был совершен один из самых массированных налетов ВСУ. Над городом были сбиты более 70 дронов, погиб один и пострадали четверо человек, получили повреждения 34 многоквартирных и 17 частных домов.