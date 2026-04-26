Власти рассказали о состоянии раненных при атаке на Севастополь

«Всем раненым оказана помощь. Здоровью ничего не угрожает», — сказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в ночь на 26 апреля на Севастополь был совершен один из самых массированных налетов ВСУ. Над городом были сбиты более 70 дронов, погиб один и пострадали четверо человек, получили повреждения 34 многоквартирных и 17 частных домов, а также ряд объектов городской инфраструктуры.
