Один из самых массированных налетов на Севастополь: обстановка в городе

«Сегодня ночью враг совершил один из самых массированных налетов на Севастополь. Силы ПВО, Черноморского флота и наши мобильные огневые группы уничтожили 71 воздушную цель», — написал губернатор в канале на платформе Мах.
Раненые и пострадавшие
«Этой ночью погиб один человек, четверо были ранены», — написал губернатор.
В первой горбольнице обломки дрона попали в отделение кардиологии. Один мужчина получил ранения, ему оказались необходимую медпомощь, сообщил Михаил Развожаев.
Больница работает штатно, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства города.
«В кардиологическом отделении выбито два окна. Больница работает штатно», — сказали в пресс-службе правительства города.
Четверым пострадавшим при воздушной атаке ВСУ на Севастополь оказана медицинская помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает, добавили там.
Многоквартирные и частные дома
По информации спасательной службы Севастополя, в результате атаки были повреждены 34 многоквартирных дома в районах проспекта Генерала Острякова, на Северной стороне и Корабельной стороне, а также в Балаклаве.
В ряде квартир выбиты окна, местами повреждены балконы.
Повреждения также получили 17 частных домов в разных районах города.
Другие повреждения
Пять человек сообщили о повреждениях автомобилей. Кроме того, на проспекте Генерала Острякова и улице Генерала Хрюкина выбиты стекла в двух магазинах, в Загородной Балке пробита крыша станции техобслуживания.
«Между Родным и Терновкой в результате падания осколков от сбитого БПЛА загорелась трава в поле. В районе Кара-Кобы загорелась лесная подстилка», — добавил губернатор.
Он напомнил, что об опасных находках нужно сразу сообщать по номеру 112.
«Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место. Доверяйте только официальной информации», — заключил Развожаев.
Поезда и электрички
Обломки дрона перебили контактную железнодорожную сеть — движение доездов и электричек от Инкерамана до Севастополя временно приостановлено, ведутся ремонтные работы.
Прокуратура города Севастополя продолжает надзорные мероприятия по вопросу соблюдения прав граждан и устранения последствий атаки БПЛА.
Атака на Крым и другие регионы шла всю ночь — были сбиты 203 дрона, и продолжилась утром — с 7 до 9 часов были сбиты еще 49 беспилотников над Крымом, акваторией Черного моря и еще тремя областями России.