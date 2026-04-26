Один из самых массированных налетов на Севастополь: обстановка в городе

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости Крым. ВСУ в ночь на 26 апреля совершили один из самых массированных налетов на Севастополь, над городом была уничтожена 71 воздушная цель, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня ночью враг совершил один из самых массированных налетов на Севастополь. Силы ПВО, Черноморского флота и наши мобильные огневые группы уничтожили 71 воздушную цель», — написал губернатор в канале на платформе Мах.

Раненые и пострадавшие

«Этой ночью погиб один человек, четверо были ранены», — написал губернатор.

В первой горбольнице обломки дрона попали в отделение кардиологии. Один мужчина получил ранения, ему оказались необходимую медпомощь, сообщил Михаил Развожаев.

Больница работает штатно, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства города.

«В кардиологическом отделении выбито два окна. Больница работает штатно», — сказали в пресс-службе правительства города.

Четверым пострадавшим при воздушной атаке ВСУ на Севастополь оказана медицинская помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает, добавили там.

Многоквартирные и частные дома

По информации спасательной службы Севастополя, в результате атаки были повреждены 34 многоквартирных дома в районах проспекта Генерала Острякова, на Северной стороне и Корабельной стороне, а также в Балаклаве.

В ряде квартир выбиты окна, местами повреждены балконы.

Повреждения также получили 17 частных домов в разных районах города.

Другие повреждения

Пять человек сообщили о повреждениях автомобилей. Кроме того, на проспекте Генерала Острякова и улице Генерала Хрюкина выбиты стекла в двух магазинах, в Загородной Балке пробита крыша станции техобслуживания.

«Между Родным и Терновкой в результате падания осколков от сбитого БПЛА загорелась трава в поле. В районе Кара-Кобы загорелась лесная подстилка», — добавил губернатор.

Он напомнил, что об опасных находках нужно сразу сообщать по номеру 112.

«Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место. Доверяйте только официальной информации», — заключил Развожаев.

Поезда и электрички

Обломки дрона перебили контактную железнодорожную сеть — движение доездов и электричек от Инкерамана до Севастополя временно приостановлено, ведутся ремонтные работы.

Прокуратура города Севастополя продолжает надзорные мероприятия по вопросу соблюдения прав граждан и устранения последствий атаки БПЛА.

Атака на Крым и другие регионы шла всю ночь — были сбиты 203 дрона, и продолжилась утром — с 7 до 9 часов были сбиты еще 49 беспилотников над Крымом, акваторией Черного моря и еще тремя областями России.

Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
