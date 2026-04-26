В Туапсе убрали более 2,5 тысячи кубометров загрязненного грунта

«Продолжаются работы по ликвидации последствий розлива нефтепродуктов в результате атаки БПЛА киевского режима… Убрано более 2,5 тысяч кубометров загрязнённого грунта», — написал Бойко в Telegram-канале.
Нефтекомплекс в морском порту города Туапсе подвергся атаке украинских БПЛА дважды, первый раз в ночь на 16 апреля, второй — в ночь на 20-е.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в пятницу сообщил, что пожар на территории морского терминала в Туапсе полностью потушен.
Оперативный штаб региона сообщал, что из-за пожара, начавшегося 16 апреля, нефтепродукты попали в реку Туапсе, их разлив был локализован боновыми заграждениями. Позднее из-за проливных дождей, поднявших уровень воды в реке, произошел перелив нефтепродуктов через заграждения.