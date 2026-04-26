Для екатеринбуржцев, пострадавших от атаки БПЛА, запустили горячую линию

Для горожан, пострадавших от атаки БПЛА на Екатеринбург, запустили горячую линию.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Ленинского района Екатеринбурга запустила горячую линию для горожан, чьи условия жизни были нарушены из-за атаки БПЛА. Напомним, ЧП произошло утром 25 апреля. Прилет вражеского дрона произошел в высотный дом в самом центре города.

— Обратиться в Администрацию района можно по номеру телефона +7 (343) 376−30−70. Сегодня, 26 апреля, горячая линия продолжит работу с 14:00 до 19:00, в будние дни — с 09:00 до 18:00, — сообщили в Администрации Екатеринбурга.

К счастью, от атаки дрона никто не погиб. За медицинской помощью обратились девять человек. Как ранее сообщал губернатор Свердловской области Денис Паслер, от прилета БПЛА пострадали 44 квартиры, эвакуировали 81 человека. Жителей дома разместили в школе № 10, с ними работают психологи.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше