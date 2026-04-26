Для екатеринбуржцев, пострадавших от атаки БПЛА, запустили горячую линию

Администрация Ленинского района Екатеринбурга запустила горячую линию для горожан, чьи условия жизни были нарушены из-за атаки БПЛА. Напомним, ЧП произошло утром 25 апреля. Прилет вражеского дрона произошел в высотный дом в самом центре города.
— Обратиться в Администрацию района можно по номеру телефона
К счастью, от атаки дрона никто не погиб. За медицинской помощью обратились девять человек. Как ранее сообщал губернатор Свердловской области Денис Паслер, от прилета БПЛА пострадали 44 квартиры, эвакуировали 81 человека. Жителей дома разместили в школе № 10, с ними работают психологи.