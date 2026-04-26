Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Армия России нанесла удары по связанной с ВСУ энергоинфраструктуре

Армия России нанесла удары по связанной с Вооруженными силами Украины (ВСУ) энергоинфраструктуре, а также по местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов. Об этом 26 апреля сообщило Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Цели ударов достигнуты, все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении ведомства.

Оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил РФ нанесли поражение местам хранения и запуска дронов дальнего действия в пунктах временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников 140 районов.

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбиты семь управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 530 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

В этот же день в Минобороны рассказали, что силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 203 украинских беспилотника над территорией России. Уточнялось, что дроны были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Вологодской, Владимирской, Воронежской, Калужской и Липецкой областями.

