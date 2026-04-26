Армия России нанесла удары по связанной с ВСУ энергоинфраструктуре

«Цели ударов достигнуты, все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении ведомства.
Оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил РФ нанесли поражение местам хранения и запуска дронов дальнего действия в пунктах временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников 140 районов.
Средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбиты семь управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 530 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
В этот же день в Минобороны рассказали, что силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 203 украинских беспилотника над территорией России. Уточнялось, что дроны были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Вологодской, Владимирской, Воронежской, Калужской и Липецкой областями.