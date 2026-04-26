МИД России осудил атаку БПЛА на жилой дом в Екатеринбурге

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова осудила атаку БПЛА на жилой дом в Екатеринбурге.

Источник: Комсомольская правда

В разговоре с ТАСС дипломат заявила, что похожие методы применяли террористы Джохара Дудаева*.

— Посмотрите, как схоже действуют террористы Зеленского с террористами Дудаева* — бьют по людям. Соответственно, те, кто спонсируют Зеленского, — спонсоры террористов и терроризма, — сказала Мария Захарова.

Напомним, в субботу, 25 апреля, на жилой дом в центре Екатеринбурга произошел прилет вражеского БПЛА. К счастью, погибших нет. От атаки пострадали 44 квартиры, были эвакуированы 81 человек, девять обратились за медицинской помощью.

Сейчас для екатеринбуржцев, пострадавших от атаки БПЛА, запустили горячую линию.

*является основателем «Чеченской Республики Ичкерия», признанной в России террористической организацией и запрещенной на территории РФ.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше