МИД России осудил атаку БПЛА на жилой дом в Екатеринбурге

В разговоре с ТАСС дипломат заявила, что похожие методы применяли террористы Джохара Дудаева*.
— Посмотрите, как схоже действуют террористы Зеленского с террористами Дудаева* — бьют по людям. Соответственно, те, кто спонсируют Зеленского, — спонсоры террористов и терроризма, — сказала Мария Захарова.
Напомним, в субботу, 25 апреля, на жилой дом в центре Екатеринбурга произошел прилет вражеского БПЛА. К счастью, погибших нет. От атаки пострадали 44 квартиры, были эвакуированы 81 человек, девять обратились за медицинской помощью.
Сейчас для екатеринбуржцев, пострадавших от атаки БПЛА, запустили горячую линию.
*является основателем «Чеченской Республики Ичкерия», признанной в России террористической организацией и запрещенной на территории РФ.