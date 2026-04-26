Поезда в Севастополь и из него идут по расписанию после ЧП на ж/д линии

«Отправление поездов из Крыма № 8 Севастополь — Санкт-Петербург и № 92 Севастополь — Москва планируется по расписанию», — сказано в сообщении.
По информации перевозчика, поезд № 92 Москва — Севастополь, следовавший с задержкой на один час, а также пассажиры поезда № 7 Санкт — Петербург — Севастополь, которые ехали от станции Инкерман на автобусе, прибыли в Севастополь.
В случае изменения времени отправления или маршрута поездов будет сообщено дополнительно, в том числе СМС-информированием, уточнили в транспортной компании.
Утром в воскресенье стало известно, что обломки дрона перебили контактную железнодорожную сеть — движение поездов и электричек от Инкерамана до Севастополя временно приостановили, велись ремонтные работы.
Прокуратура города Севастополя продолжает надзорные мероприятия по вопросу соблюдения прав граждан и устранения последствий атаки БПЛА.