Поезда в Севастополь и из него идут по расписанию после ЧП на ж/д линии

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости Крым. Отправление поездов из Севастополя в Москву и Санкт-Петербург после сбоев в работе ж/д инфраструктуры города планируется по расписанию. Пассажиры, составы которых следовали с задержкой, прибыли в Севастополь. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс».

Источник: РИА "Новости"

«Отправление поездов из Крыма № 8 Севастополь — Санкт-Петербург и № 92 Севастополь — Москва планируется по расписанию», — сказано в сообщении.

По информации перевозчика, поезд № 92 Москва — Севастополь, следовавший с задержкой на один час, а также пассажиры поезда № 7 Санкт — Петербург — Севастополь, которые ехали от станции Инкерман на автобусе, прибыли в Севастополь.

В случае изменения времени отправления или маршрута поездов будет сообщено дополнительно, в том числе СМС-информированием, уточнили в транспортной компании.

Утром в воскресенье стало известно, что обломки дрона перебили контактную железнодорожную сеть — движение поездов и электричек от Инкерамана до Севастополя временно приостановили, велись ремонтные работы.

Прокуратура города Севастополя продолжает надзорные мероприятия по вопросу соблюдения прав граждан и устранения последствий атаки БПЛА.

