Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Севастополе устраняют последствия ночной атаки ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости Крым. В Севастополе устраняют последствия ночной атаки ВСУ, которую назвали одной из самых крупных за всю историю спецоперации. Город этаковали порядка сотни вражеских дронов, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Источник: Соцсети

«Как только утром дали отбой тревоги, за работу сразу взялись коммунальщики и муниципальные комиссии. Поручил всем ответственным службам оперативно подсчитать ущерб и устранить последствия», — говорится в сообщении.

По словам губернатора, первым делом управляющие кампании начали подметать стекла во дворах, затягивать пленкой выбитые окна.

«Пленка — это временное решение, чтобы в квартирах не было холодно и чтобы люди не мерзли. Адресов в списке много, но повреждения точечные. Например, на Терлецкого, 11 и на Драпушко, 20 в Балаклаве повреждено два пластиковых окна. На Ломоносова, 5 — одно. Обходы продолжаются. Работают сотрудники УК Балаклавского района», ООО «УК», УК «Север», УК «Инкерман», УК «Центр», УК «Гагаринского района-1». Муниципальные комиссии фиксируют ущерб. Телефоны комиссий, куда можно подать заявку, опубликованы в официальном канале Правительства Севастополя", — добавил Развожаев.

Губернатор обратился со словами благодарности ко всем, кто пришел на помощь людям.

«Благодарю каждого человека, кто в выходной день вышел на работу, чтобы помочь людям справиться с последствиями атаки ВСУ. Эта масштабная атака в очередной раз показала: враг продолжает атаковать Севастополь БПЛА, начиненными металлическими шариками. Поэтому напоминаю: если слышите сигнал тревоги, не игнорируйте его, уйдите с открытого пространства и держитесь подальше от окон», — заключил Развожаев.

Атака на Крым и другие регионы шла всю ночь — были сбиты 203 дрона, и продолжилась утром — с 7 до 9 часов были сбиты еще 49 беспилотников над Крымом, акваторией Черного моря и еще тремя областями России.

