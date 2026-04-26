В Севастополе устраняют последствия ночной атаки ВСУ

«Как только утром дали отбой тревоги, за работу сразу взялись коммунальщики и муниципальные комиссии. Поручил всем ответственным службам оперативно подсчитать ущерб и устранить последствия», — говорится в сообщении.
По словам губернатора, первым делом управляющие кампании начали подметать стекла во дворах, затягивать пленкой выбитые окна.
«Пленка — это временное решение, чтобы в квартирах не было холодно и чтобы люди не мерзли. Адресов в списке много, но повреждения точечные. Например, на Терлецкого, 11 и на Драпушко, 20 в Балаклаве повреждено два пластиковых окна. На Ломоносова, 5 — одно. Обходы продолжаются. Работают сотрудники УК Балаклавского района», ООО «УК», УК «Север», УК «Инкерман», УК «Центр», УК «Гагаринского района-1». Муниципальные комиссии фиксируют ущерб. Телефоны комиссий, куда можно подать заявку, опубликованы в официальном канале Правительства Севастополя", — добавил Развожаев.
Губернатор обратился со словами благодарности ко всем, кто пришел на помощь людям.
«Благодарю каждого человека, кто в выходной день вышел на работу, чтобы помочь людям справиться с последствиями атаки ВСУ. Эта масштабная атака в очередной раз показала: враг продолжает атаковать Севастополь БПЛА, начиненными металлическими шариками. Поэтому напоминаю: если слышите сигнал тревоги, не игнорируйте его, уйдите с открытого пространства и держитесь подальше от окон», — заключил Развожаев.
Атака на Крым и другие регионы шла всю ночь — были сбиты 203 дрона, и продолжилась утром — с 7 до 9 часов были сбиты еще 49 беспилотников над Крымом, акваторией Черного моря и еще тремя областями России.