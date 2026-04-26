В Севастополе объявили набор добровольцев в отряд по защите города

В Севастополе объявили о наборе добровольцев в отряд по защите города. Он был сформирован по поручению президента в декабре 2023 года при Департаменте общественной безопасности, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
— Изначально отряд состоял в основном из добровольцев территориальной обороны — тех, кто отстаивал город-герой еще в 2014 году. Отряд возглавил Михаил Чалый, — напомнил Развожаев у себя в соцсетях.
Сейчас, по его словам, бойцы отряда «Севастополь» круглосуточно несут боевую вахту. В задачи подразделения входит отражение атак беспилотников в составе мобильных огневых групп, противотеррористическая и антидиверсионая работа, охрана объектов критической инфраструктуры, а также патрулирование горных и лесных территорий, помощь в обеспечении правопорядка.
Напомним, в ночь на 26 апреля силы и средства ПВО отразили массированную вражескую атаку на Севастополь, уничтожив 71 беспилотник. В результате падения сбитых дронов один человек погиб, четверо пострадали, повреждены дома, магазины и автомобили. Идут восстановительные работы.