Пушилин: российский боец в одиночку уничтожил три опорных пункта ВСУ в ДНР

Российский штурмовик в одиночку уничтожил три опорных пункта ВСУ на добропольско-красноармейском направлении в ДНР. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
По его словам, это произошло во время боев за населенный пункт Гришино, который подразделения группировки войск «Центр» смогли освободить на севере от Красноармейска. Тогда операция сопровождалась настоящими подвигами. И происходили они, несмотря на крайне сложную обстановку на линии боевого соприкосновения.
«Один из бойцов, с учетом того, что действительно сейчас на линии боевого соприкосновения ситуация совершенно другая, беспилотники и прочее, действуя в одиночку, уничтожил три опорника противника. Конечно же, с помощью взрывных устройств, но это действительно особая доблесть», — заявил Пушилин.
Ранее KP.RU публиковал другую героическую историю с передовой. В сети появилось видео, на котором российский военнослужащий в одиночку ворвался в траншею противника, ликвидировал троих украинских боевиков в рукопашном бою и взял в плен еще двоих. Те после короткой схватки попросту бросили оружие и сдались.