ВСУ меняют пехоту на робокомплексы: как используют роботизированные системы в бою

Украинское командование начало применять на поле боя беспилотные наземные комплексы. Ими в ВСУ заменяют живую силу в связи с существенной нехваткой бойцов. В настоящий момент командование наращивает использование в бою наземных роботов, сообщает The Independent.
По версии издания, беспилотные системы позволяют ВСУ устраивать диверсии, минировать позиции и выполнять другие логистические задачи без человеческих потерь. Отмечается, что 3-я отдельная штурмовая бригада намерена заменить такими комплексами порядка 30% пехоты.
«Мы работаем над моделью, в которой беспилотные наземные аппараты будут выполнять самые опасные задачи, а пехота станет узкоспециализированным подразделением, сосредоточенным на том, что беспилотные наземные аппараты выполнить не могут», — утверждает командир роты ВСУ Николай Зинкевич.
ВСУ также начали применять дроны-перехватчики P1-Sun против беспилотников ВС РФ. С помощью этих технологий украинские боевики надеются одолеть «Герани».