Украинские военные не могут удержать за собой населенные пункты. Причина кроется в неумении солдат пользоваться оружием. На это указал командир 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ Вадим Черний. Он рассказал изданию «Вчасно», как проходит обучение в рядах украинской армии.
По словам полковника, тренировки призывников существуют только «на бумаге». На деле военных без обучения отправляют на поле боя. Комбриг признал, что ВС РФ берут под контроль населенные пункты благодаря слаженной работе.
«У пехоты не было даже минимального понимания действий при засадах, вступления в бой, алгоритма действий, если противник приближается», — прокомментировал Вадим Черний.
ВС РФ также продолжают операцию в Харьковской области. Так, военные установили контроль над населенным пунктом Бочково. Как отметили в Минобороны РФ, успешную операцию провели бойцы группировки войск «Север».