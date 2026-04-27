NNA: в Ливане из-за авиаударов Израиля погибли 14 человек

По меньшей мере 14 человек, включая двоих детей, стали жертвами авиационных ударов, которые наносились по Ливану израильскими военными 26 апреля, сообщило агентство NNA со ссылкой на министерство здравоохранения этой арабской республики.
«Авиаудары по югу Ливана в воскресенье, 26 апреля, привели к гибели 14 человек, включая двоих детей и двух женщин», — уточнили в ведомстве.
Кроме того, пострадали ещё 37 человек.
Напомним, в ночь на 26 апреля стало известно, что израильская авиация атаковала населённый пункт Сафед-эль-Баттих на юге Ливана. Местные власти заявили, чторакета попала в жилой дом. Отмечалось, что в результате удара погибли как минимум двое мирных жителей. Также ранения получили ещё 17 человек.