Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NNA: в Ливане из-за авиаударов Израиля погибли 14 человек

Минздрав Ливана сообщил о гибели 14 человек и ранении ещё 37 гражданских лиц в результате авиаударов Израиля.

Источник: Аргументы и факты

По меньшей мере 14 человек, включая двоих детей, стали жертвами авиационных ударов, которые наносились по Ливану израильскими военными 26 апреля, сообщило агентство NNA со ссылкой на министерство здравоохранения этой арабской республики.

«Авиаудары по югу Ливана в воскресенье, 26 апреля, привели к гибели 14 человек, включая двоих детей и двух женщин», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, пострадали ещё 37 человек.

Напомним, в ночь на 26 апреля стало известно, что израильская авиация атаковала населённый пункт Сафед-эль-Баттих на юге Ливана. Местные власти заявили, чторакета попала в жилой дом. Отмечалось, что в результате удара погибли как минимум двое мирных жителей. Также ранения получили ещё 17 человек.

25 апреля Израиль проинформировал, что нанёс удары по заряженным пусковым установкам в районах Дейр-эль-Захрани, Реман и Аль-Саамия на юге Ливана. Израильская сторона утверждала, что речь идет о вооружении ливанского шиитского движения «Хезболла».