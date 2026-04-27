NNA: в Ливане из-за авиаударов Израиля погибли 14 человек

Напомним, в ночь на 26 апреля стало известно, что израильская авиация атаковала населённый пункт Сафед-эль-Баттих на юге Ливана. Местные власти заявили, чторакета попала в жилой дом. Отмечалось, что в результате удара погибли как минимум двое мирных жителей. Также ранения получили ещё 17 человек.