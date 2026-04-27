Потери украинских войск при попытках удержать населённый пункт Воздвижевка около Гуляйполя являются колоссальными. Серьёзные потери, в частности, несут 210-й отдельный штурмовой полк ВСУ и полк «Шквал». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Российские военные используют ФАБы и «Герани» для противодействия ВСУ, отметил собеседник агентства.
«В попытках удержать Воздвижевку противник понес колоссальные потери. Это и многострадальный “Шквал”, и 210-й полки. Их интенсивно разбивают ФАБами и “Геранями”», — сказано в публикации.
Тем временем украинское командование начало применять на поле боя беспилотные наземные комплексы. Ими в ВСУ заменяют живую силу в связи с существенной нехваткой бойцов.
Ранее командир ВСУ Черний объяснил, почему украинские военные не могут удержать за собой населенные пункты. Причина кроется в неумении солдат пользоваться оружием, заявил он.
