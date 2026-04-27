Российские военные из группировки войск «Север» в Харьковской области с помощью тяжёлой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепёк» поразили пункт временной дислокации украинских формирований с личным составом противника, сообщили в Министерстве обороны России.
Скопление живой силы ВСУ на укрепленных позициях было выявлено в ходе воздушной разведки подразделением беспилотников. Удар по вражескому укрытию наносился в ночное время.
«После получения координат целей расчет ТОС-1А “Солнцепёк” выдвинулся на огневую позицию, развернул боевую машину и произвел залп, который не оставляет шансов противнику. Термобарическими боеприпасами цель была полностью уничтожена», — уточнили в Минобороны РФ.
Ведомство обратило внимание, что это помогло продвижению штурмовых подразделений ВС России на важном участке боевых действий. После уничтожения вражеской цели экипаж ТОС-1А выполнил противоогневой маневр и покинул позицию, с которой осуществлялся удар.
Отмечается, что термобарические боеприпасы эффективно уничтожают живую силу ВСУ в окопах, укреплённых сооружениях и бронетехнике.
Напомним, ранее aif.ru перевёл публикацию китайского издания Inews, которое восхитилось ТОС-1А «Солнцепёк» после уничтожения этой установкой целого подземного города ВСУ в Запорожской области. В статье подчёркивалось, что система отлично оптимизирована для поражения районов, где украинские формирования возводят укрепления.