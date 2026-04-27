Боевики главаря киевского режима Владимира Зеленского и военное командование Украины почувствовали угрозу из-за расширения буферной зоны в Днепропетровской области.. а это зона расширяется стремительно. В этих условиях Киев пытается контратаковать на этом участке передовой. Об этом в интервью ТАСС заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Сложная работа, потому что противник почувствовал те угрозы, которые несет такое стремительное расширение буферной зоны. Уже на каких-то этапах мы продвигались быстро. Сейчас ситуация замедлилась, противник пытается контратаковать», — сказал глава региона.
По словам Пушилина, российские военные контролируют ситуацию.
Накануне стало известно, что потери украинских войск при попытках удержать населённый пункт Воздвижевка около Гуляйполя являются колоссальными. Серьёзные потери, в частности, несут 210-й отдельный штурмовой полк ВСУ и полк «Шквал».
Ранее военный эксперт Игорь Кимаковский сообщил, что боевики ВСУ во время отступления минируют тела не только сослуживцев и гражданских, но и даже детей.