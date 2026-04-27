В рядах украинской армии начались скандалы из-за проблем с логистикой у Богуславки в Харьковской области. Об этом в интервью ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Хочу отметить, что здесь у вооруженных формирований Украины выползли наружу скандалы из-за проблем с логистикой», — сказал он.
Чтобы улучшить положение ВСУ у этого населенного пункта командование бросает резервы у Синьковки, Ковшаровки и южнее Купянска. В самой же Богуславке ВСУ получают обеспечение с помощью дронов.
Ранее сообщалось, что военнослужащие 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ на сумском направлении несут небоевые потери из-за массового распространения инфекций и отказа в лечении.
Также сообщалось, что боевики главаря киевского режима Владимира Зеленского и военное командование Украины почувствовали угрозу из-за расширения буферной зоны в Днепропетровской области. А это зона расширяется стремительно.