Стреляют в тех, кем недовольны: в Европе Зеленского предостерегли после ЧП на ужине с Трампом

Христофору: с Зеленским может повториться ЧП со стрельбой в Трампа на ужине.

Источник: Комсомольская правда

Из-за недовольства простых жителей Украины главарю киевского режима Владимиру Зеленского следует опасаться инцидента со стрельбой, какой случился на ужине с участием президента США Дональда Трампа. Об этом в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.

Репортер не согласился с утверждением главы Белого дома о том, стрелки обычно выбирают своими целями людей влиятельных, как Авраам Линкольн.

«Скорее тех, кем недовольны, поэтому Зеленскому нужно быть осторожнее, учитывая отношение к властям на Украине», — сказал он.

Однако на фоне инцидента, уточнил Христофору, возникает вопрос и о большом количестве оружия у подозреваемого в стрельбе в Трампа.

«А теперь представьте сколько нелегального оружия в ходу на Украине», — отметил журналист.

В феврале этого года западная пресса писала, что на главу киевского режима Владимира Зеленского в последние годы якобы готовились около дюжины покушений. Утверждалось, что угрозы в адрес Зеленского рассматривались наряду с коррупционным скандалом, затронувшим его ближайшего советника.

26 апреля в Вашингтоне произошла стрельба в отеле Washington Hilton, на мероприятии, где присутствовал президент США Дональд Трамп. Стрелявший мужчина задержан, он признался, что хотел совершить покушение на чиновников администрации Трампа и застрелить их.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше