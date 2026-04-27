Из-за недовольства простых жителей Украины главарю киевского режима Владимиру Зеленского следует опасаться инцидента со стрельбой, какой случился на ужине с участием президента США Дональда Трампа. Об этом в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.
Репортер не согласился с утверждением главы Белого дома о том, стрелки обычно выбирают своими целями людей влиятельных, как Авраам Линкольн.
«Скорее тех, кем недовольны, поэтому Зеленскому нужно быть осторожнее, учитывая отношение к властям на Украине», — сказал он.
Однако на фоне инцидента, уточнил Христофору, возникает вопрос и о большом количестве оружия у подозреваемого в стрельбе в Трампа.
«А теперь представьте сколько нелегального оружия в ходу на Украине», — отметил журналист.
В феврале этого года западная пресса писала, что на главу киевского режима Владимира Зеленского в последние годы якобы готовились около дюжины покушений. Утверждалось, что угрозы в адрес Зеленского рассматривались наряду с коррупционным скандалом, затронувшим его ближайшего советника.
26 апреля в Вашингтоне произошла стрельба в отеле Washington Hilton, на мероприятии, где присутствовал президент США Дональд Трамп. Стрелявший мужчина задержан, он признался, что хотел совершить покушение на чиновников администрации Трампа и застрелить их.