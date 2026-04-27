Спасшего бойцов СВО из Иркутской области пса Донбасса наградили посмертно

Церемония награждения прошла при участии представителей разных стран — в этом году на премию претендовали десятки кандидатов из России и зарубежья. Победителя в номинации определили единогласно, сообщает тг-канал (18+) Народного фронта Иркутской области.
Статуэтку получила Анастасия Чемезова — супруга одного из спасённых бойцов. Её муж, военнослужащий с позывным «Костыль», после ранения вернулся в зону боевых действий, но позже погиб. Для семьи награда стала не только признанием подвига собаки, но и символом памяти о погибшем.
Во время церемонии Анастасия поблагодарила организаторов и общественников, которые рассказывали историю пса. На сцене она не смогла сдержать эмоций. Сейчас в её семье живёт щенок овчарки — тёзка и точная копия погибшего героя, подаренный журналистами.
История Добы произошла летом 2023 года в зоне боевых действий. Собака, выросшая рядом с военными, неоднократно предупреждала их об опасности. Так, в критический момент она разбудила бойцов перед ударом беспилотника и приняла на себя осколки, спасая людей. По словам сослуживцев, животное не раз помогало подразделению избежать потерь, реагируя на приближение снарядов раньше людей.