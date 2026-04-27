Спасшего бойцов СВО из Иркутской области пса Донбасса наградили посмертно

История Добы произошла летом 2023 года в зоне боевых действий. Собака, выросшая рядом с военными, неоднократно предупреждала их об опасности. Так, в критический момент она разбудила бойцов перед ударом беспилотника и приняла на себя осколки, спасая людей. По словам сослуживцев, животное не раз помогало подразделению избежать потерь, реагируя на приближение снарядов раньше людей.