В Самаре 4 конфискованных за пьяную езду автомобиля отправили в зону СВО

Самарским военнослужащим передали две Chevrolet, Lada и Toyota.

Источник: ГУ ФССП по Самарской области

В Самаре четыре легковых автомобиля, которые были конфискованы у водителей за повторную езду в состоянии опьянения, передали для отправки в зону СВО. Среди переданных машин оказались Chevrolet Niva, Chevrolet Klan, Lada Kalina и Toyota Camry. Об этом сообщает ГУ ФССП по Самарской области.

«В связи с тем, что водители ранее уже привлекались к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования, судом было принято решение конфисковать их транспортные средства и обратить в доход государства», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас автомобили находятся в воинской части.