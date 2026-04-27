В Самаре 4 конфискованных за пьяную езду автомобиля отправили в зону СВО

В Самаре четыре легковых автомобиля, которые были конфискованы у водителей за повторную езду в состоянии опьянения, передали для отправки в зону СВО. Среди переданных машин оказались Chevrolet Niva, Chevrolet Klan, Lada Kalina и Toyota Camry. Об этом сообщает ГУ ФССП по Самарской области.
«В связи с тем, что водители ранее уже привлекались к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования, судом было принято решение конфисковать их транспортные средства и обратить в доход государства», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Сейчас автомобили находятся в воинской части.