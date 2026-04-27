В Самаре 4 конфискованных за пьяную езду автомобиля отправили в зону СВО

В Самаре четыре легковых автомобиля, которые были конфискованы у водителей за повторную езду в состоянии опьянения, передали для отправки в зону СВО. Среди переданных машин оказались Chevrolet Niva, Chevrolet Klan, Lada Kalina и Toyota Camry. Об этом сообщает ГУ ФССП по Самарской области.