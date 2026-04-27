Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) понесли колоссальные потери при попытке удержать населенный пункт Воздвижевка в районе Гуляйполя. Об этом, ссылаясь на российские силовые структуры, пишет ТАСС. По данным собеседника агентства, особенно тяжелый урон понесли 210-й отдельный штурмовой полк и полк «Шквал» ВСУ.
В российских силовых структурах уточнили, что противника интенсивно уничтожают с помощью фугасных авиационных бомб (ФАБ) и беспилотников «Герань». В результате подразделения ВСУ несут значительные потери в живой силе и технике.
«В попытках удержать Воздвижевку противник понес колоссальные потери. Это и многострадальный “Шквал”, и 210-й полки. Их интенсивно разбивают ФАБами и “Геранями”, — сказал источник агентства.
Ранее в российских силовых структурах сообщили, что на сумском направлении личный состав 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ понес потери, не связанные с боевыми действиями. Среди украинских военных массово распространяются инфекционные заболевания. При этом командование бригады не спешит оказывать заболевшим помощь, что приводит к увеличению небоевых потерь.
Как писал KP.RU, в прошлую пятницу Министерство обороны России обнародовало сводку потерь ВСУ за неделю. По данным ведомства, за этот период противник потерял около 8 225 военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции.
Тем временем российские войска продолжают продвижение. По данным Минобороны, за неделю под контроль взяты два населенных пункта: Ветеринарное в Харьковской области и Гришино в ДНР.