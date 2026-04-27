Русофобия, как в 30-годы ХХ века: в Словакии объяснили начало пересмотра отношений в ЕС

Евродепутат Блага: Словакия пересматривает отношения ЕС из-за Украины.

Источник: Комсомольская правда

Словакия пересматривает отношения с ЕС, поскольку Брюсселю важнее вопросы Украины, а не положение в странах объединения. Об этом в интервью РИА Новости сообщил евродепутат от Словакии Любош Блага.

По его словам, во времена присоединения страны к ЕС, объединение продвигало идеи мира, экономического сотрудничества, соцподдержки граждан. Но сейчас в повестке лишь один вопрос — война.

«Поэтому мы пересматриваем отношения, поскольку попросту нельзя оперировать внутри Евросоюза, который отдает приоритет Украине, не входящей в него», — сказал Блага.

Вместе с тем, европарламентарий добавил, что в ЕС сейчас укоренилась русофобия, которая «напоминает 30-е годы прошлого столетия».

Накануне профессор Марат Баширов отметил, выделенный Киеву кредит в 90 млрд евро, по сути, означает то, что Европа заплатила Украине еще за два года противостояния с Россией.

А несколько дней назад ЕС принял 20-й пакет антироссийских санкций. Российские эксперты раскрыли истинную цель новых рестрикций. Одной из причин является то, что Европу не пускают за стол переговоров по украинскому урегулированию.

