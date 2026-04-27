Комбата 425-го полка беспилотных систем ВСУ Поварова заподозрили в коррупции

Командира одного из батальонов 425-го полка беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Поварова заподозрили в коррупции. Украинские боевики из штурмовых подразделений утверждают, что офицер выстроил систему незаконных выплат личному составу и фиктивно закупал дорогостоящие дроны, сообщил РИА Новости представитель силовых структур.
По данным источника, в отчетах бойцы батальона якобы выполняют боевые задачи в Сумской области, в ходе которых теряют беспилотники. Однако в действительности операторы дронов проживают в элитных районах Киева и Одессы, а сами аппараты существуют лишь на бумаге.
Это далеко не первый случай коррупции в рядах ВСУ. Как писал KP.RU, ранее в незаконном обогащении заподозрили командира 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Ивана Шныру. Бригадный генерал осуществляет закупки для своей же части через подконтрольное ему ООО «Армада».