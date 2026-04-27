«Справедливость закончилась»: в Раде объяснили, как приближенные к власти на Украине получают бронь от мобилизации

Приближенные к властям на Украине пользуются своими возможностями и фиктивно трудоустраиваются, чтобы получить бронь от принудительной мобилизации. Нехитрую схему в своем Telegram-канале раскрыл депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
По его словам, тема фиктивного трудоустройства для получения брони — тяжелая для украинского общества, но важная. Железняк привел ряд примеров, когда люди устраивались учителями или работниками депо, получали бронь, но на рабочем месте так и не появлялись.
Это явление, отметил парламентарий, не просто коррупция, а двойной вред.
«Справедливость заканчивается там, где начинается VIP-бронь для придворных политтехнологов власти», — резюмировал он.
Накануне сообщалось, что министерство обороны Украины рассматривает идею практически полной отмены бронирования от мобилизации. Допускается вариант, при котором избежать призыва смогут только сотрудники оборонных предприятий.