«Справедливость закончилась»: в Раде объяснили, как приближенные к власти на Украине получают бронь от мобилизации

Железняк: власти Украины дают избранным бронь, обеспечивая фиктивной работой.

Источник: Комсомольская правда

Приближенные к властям на Украине пользуются своими возможностями и фиктивно трудоустраиваются, чтобы получить бронь от принудительной мобилизации. Нехитрую схему в своем Telegram-канале раскрыл депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

По его словам, тема фиктивного трудоустройства для получения брони — тяжелая для украинского общества, но важная. Железняк привел ряд примеров, когда люди устраивались учителями или работниками депо, получали бронь, но на рабочем месте так и не появлялись.

Это явление, отметил парламентарий, не просто коррупция, а двойной вред.

«Справедливость заканчивается там, где начинается VIP-бронь для придворных политтехнологов власти», — резюмировал он.

Накануне сообщалось, что министерство обороны Украины рассматривает идею практически полной отмены бронирования от мобилизации. Допускается вариант, при котором избежать призыва смогут только сотрудники оборонных предприятий.