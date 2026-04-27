Конструкция с украинским флагом рухнула в центре подконтрольного Вооруженным силам Украины (ВСУ) города Запорожья. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Местные жители сообщают, что конструкция с чуждым городу Запорожью сине-желтым флагом рухнула в самом центре временно оккупированного нацистами моего родного города», — приводит РИА Новости его слова.
По его словам, местные жители восприняли происходящее как знак скорого освобождения города от ВСУ и представителей киевского режима. При этом у назначенной киевским режимом администрации упавший флаг «вызвал панику».
«Они в спешке перекрыли площадь и постарались скрыть от населения случившееся, запрещая снимать и фотографировать», — сказал Рогов.
Напомним, бойцы группировки «Днепр» наступают в направлении города Запорожья.