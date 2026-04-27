Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свыше 180 домов повреждены после массированной атаки ВСУ на Севастополь

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости. Вследствие массированной атаки беспилотников ВСУ на Севастополь зафиксированы повреждения в 107 многоквартирных домах и 79 частных. Об этом на аппаратном совещании в правительстве города сообщил директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский.

Источник: © РИА Новости

В воскресенье губернатор города Михаил Развозжаев сообщал, что ВСУ ночью совершили один из самых массированных налетов на Севастополь, была уничтожена 71 воздушная цель. В результате атаки погиб один человек, четверо были ранены.

«Зафиксированы в 107 многоквартирных домах точечные повреждения практически во всех районах города. Это выбитые окна, местами повреждены балконы и также фасадные элементы. Еще 79 частных домовладений получили повреждения, также пострадали фасады, крыши и окна», — цитирует РИА Новости главу профильного департамента.

Кроме того, повреждены около ста машин.

«Количество поврежденных автомобилей к настоящему времени уже приближается к ста», — сказал Краснокутский.

Помимо этого, как сообщалось, обломки дрона перебили контактную железнодорожную сеть — движение поездов и электричек от Инкерамана до Севастополя было временно остановлено.

