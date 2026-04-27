Свыше 180 домов повреждены после массированной атаки ВСУ на Севастополь

В воскресенье губернатор города Михаил Развозжаев сообщал, что ВСУ ночью совершили один из самых массированных налетов на Севастополь, была уничтожена 71 воздушная цель. В результате атаки погиб один человек, четверо были ранены.
«Зафиксированы в 107 многоквартирных домах точечные повреждения практически во всех районах города. Это выбитые окна, местами повреждены балконы и также фасадные элементы. Еще 79 частных домовладений получили повреждения, также пострадали фасады, крыши и окна», — цитирует РИА Новости главу профильного департамента.
«Количество поврежденных автомобилей к настоящему времени уже приближается к ста», — сказал Краснокутский.
Помимо этого, как сообщалось, обломки дрона перебили контактную железнодорожную сеть — движение поездов и электричек от Инкерамана до Севастополя было временно остановлено.