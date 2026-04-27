Ленфильм организовал кинопередвижку для бойцов СВО

Киностудия Ленфильм организовала акцию для участников специальной военной операции. Как сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе студии, Ленфильм организовал выездную программу показа фильмов непосредственно в местах дислокации войск. По сути это возрождение традиции кинопередвижек.
— Было проведено 9 закрытых кинопоказов на учебных полигонах и в пунктах восстановления боеспособности подразделений для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, — сообщили на Ленфильме. — Наша команда посетила Курскую область, Луганскую и Донецкую Народные Республики.
Военнослужащим были показали отрывки из исторических «Боевых киносборников» 1941 года, а также новый фильм киностудии «Остров Сухо». Он посвящен подвигу защитников Дороги жизни.
Как отметила директор Ленфильма Надежда Андрющенко, обращение к традиции фронтовых кинопередвижек приобретает особое значение для сохранения исторической памяти.
— Кино всегда было и остается важным инструментом поддержки и объединения людей, особенно в сложные периоды. Для нас важно, чтобы и сегодня оно выполняло эту миссию, — сказала она.