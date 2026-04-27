Эксперт: спасет ли ВСУ отмена брони от мобилизации

Собеседник NEWS.ru напомнил, что в Германии намерены принимать меры для принудительного возвращения беженцев с Украины на родину. По оценке Василия Дандыкина, ФРГ может «поставить» в ВСУ несколько десятков тысяч бойцов, которые сейчас проживают в этой стране. Эксперт считает, что этого количества мобилизованных недостаточно, чтобы восполнить дефицит личного состава в армии. Он заметил, что нехватку бойцов Киев не сможет решить даже за счет снижения призывного возраста.