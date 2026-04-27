Эксперт: спасет ли ВСУ отмена брони от мобилизации

Если на Украине отменят бронь от мобилизации, то это решение не исправит ситуацию с дефицитом личного состава в ВСУ. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Оксана Иванова
Источник: AP 2024

По мнению эксперта, в настоящее время на Украине очень много мужчин призывного возраста, пригодных для службы в армии, укрывается от мобилизации — некоторые из них, избегая внимания ТЦК, не выходят на улицу.

Собеседник NEWS.ru напомнил, что в Германии намерены принимать меры для принудительного возвращения беженцев с Украины на родину. По оценке Василия Дандыкина, ФРГ может «поставить» в ВСУ несколько десятков тысяч бойцов, которые сейчас проживают в этой стране. Эксперт считает, что этого количества мобилизованных недостаточно, чтобы восполнить дефицит личного состава в армии. Он заметил, что нехватку бойцов Киев не сможет решить даже за счет снижения призывного возраста.

«Дальше женщин [будут призывать], сейчас уже активно зазывают. Пока на контракт, реклама идет. 10% ВСУ — женщины. Это прилично. Я думаю, что будет проблема отловить [мужчин в случае отмены брони от мобилизации]. Кого-то отловят. Мобилизация [на Украине] не прекращается. Она идет уже пять лет», — сказал Дандыкин.

Ранее Bloomberg написал о нападениях на сотрудников военкоматов на Украине. По данным издательства, в последнее время зафиксирован всплеск преступлений в отношении военных вербовщиков. На них не только нападают с избиениями, но и убивают.