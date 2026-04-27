Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт объяснил, почему важно освобождение Гуляйполя

Город Гуляйполе в Запорожской области является плацдармом для дальнейшей успешной наступательной кампании ВС РФ. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Гуляйполе — это такой ключевой форпост для дальнейшего движения к освобождению самого города Запорожье. По крайней мере, это уже такой форпост, когда можно быстрее двигаться к освобождению пространства хотя бы до города Запорожье», — уточнил собеседник «Ленты.ру».

Он добавил, что в результате потери Гуляйполя украинские военные будут вынуждены отступать, оставляя территории российской армии.

Политолог отметил, что в случае вытеснения ВСУ из города по моральному состоянию украинских бойцов будет нанесен мощный удар. Перенджиев подчеркнул, что освобождение Гуляйполя ускорит взятие под контроль Запорожской области.

Ранее стало известно о масштабных потерях ВСУ под Гуляйполем. Скопления украинских боевиков в районе Воздвижевки атаковали ФАБами и «Геранями». Среди погибших с украинской стороны — военнослужащие 210-го отдельного штурмового полка и полка «Шквал».