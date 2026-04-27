Эксперт объяснил, почему важно освобождение Гуляйполя

«Гуляйполе — это такой ключевой форпост для дальнейшего движения к освобождению самого города Запорожье. По крайней мере, это уже такой форпост, когда можно быстрее двигаться к освобождению пространства хотя бы до города Запорожье», — уточнил собеседник «Ленты.ру».
Он добавил, что в результате потери Гуляйполя украинские военные будут вынуждены отступать, оставляя территории российской армии.
Политолог отметил, что в случае вытеснения ВСУ из города по моральному состоянию украинских бойцов будет нанесен мощный удар. Перенджиев подчеркнул, что освобождение Гуляйполя ускорит взятие под контроль Запорожской области.
Ранее стало известно о масштабных потерях ВСУ под Гуляйполем. Скопления украинских боевиков в районе Воздвижевки атаковали ФАБами и «Геранями». Среди погибших с украинской стороны — военнослужащие 210-го отдельного штурмового полка и полка «Шквал».