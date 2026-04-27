Эксперт оценил угрозу от крупнейшей поставки британских беспилотников для ВСУ

Анонсированная Лондоном передача Киеву 120 тысяч беспилотников станет крупнейшей поставкой БПЛА с начала конфликта и способна увеличить нагрузку на российскую систему ПВО. Такой прогноз в материале для телеграм-канала «Военный осведомитель» озвучил авиационный эксперт Алексей Захаров.
С начала года по конец апреля российские военные уничтожили более 30 тысяч украинских дронов — в среднем около 8200 аппаратов в месяц. Британская техника, по мнению эксперта, способна фактически удвоить количество вражеских беспилотников на линии боевого соприкосновения.
Ожидается, что ВСУ получат разведывательные аппараты, FPV-дроны, барражирующие боеприпасы, а также ударные системы дальнего радиуса действия. Среди производителей заявлены компании Malloy Aeronautics, Windracers и португальская Tekever, работающая по британской лицензии.
Особое внимание в разборе уделяется транспортным дронам. Грузовые мультикоптеры Malloy способны переносить до 300 кг на расстояние до 80 км, а самолетные беспилотники Windracers могут доставлять до 200 кг на дистанции до 2000 км. Наличие таких машин позволит украинским войскам улучшить логистику, доставляя боеприпасы и медикаменты на передовую.
Еще одной серьезной угрозой эксперт называет новейший дрон ARX от фирмы Tekever. Аппарат взлетной массой до 600 кг способен находиться в воздухе до 16 часов и выступать в роли командного пункта, управляя «роем» малых беспилотников над морской акваторией.
Министерство обороны Великобритании ранее заявило, что все планируемые к передаче аппараты уже прошли проверку в боевых условиях. Как отмечает Алексей Захаров, это прямо указывает на то, что у ВСУ уже есть обученные операторы для работы с данными системами, и это приведет к росту нагрузки на ПВО всех уровней.