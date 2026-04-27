ВС РФ взяли под контроль Таратутино и Ильичовку

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Российские войска установили контроль над населенным пунктом Таратутино в Сумской области и освободили Ильичовку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделения группировки войск “Север” активными действиями установили контроль над населенным пунктом Таратутино Сумской области. Подразделения группировки войск “Запад” решительными действиями освободили населенный пункт Ильичовка Донецкой Народной Республики», — сообщили в военном ведомстве.