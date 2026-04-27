ВСУ за сутки потеряли до 190 военных в зоне действия «Запада»

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Российская группировка войск «Запад» нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в ряде районов Харьковской области и ДНР, противник потерял до 190 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск “Запад”… нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Кутьковка, Великая Шапковка, Боровая и Чернещина в Харьковской области, Красный Лиман, Татьяновка, Пришиб и Маяки в ДНР.
«Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая две HMMWV производства США, 11 автомобилей, три артиллерийских орудия, боевая машина реактивной системы залпового огня “Град” и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США. Уничтожены четыре склада боеприпасов», — добавили в МО РФ.