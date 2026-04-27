ВСУ за сутки потеряли более 165 боевиков в зоне ответственности «Севера»

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 165 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск «Север», сообщило в понедельник министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Мирополье, Новая Сечь и Корчаковка Сумской области», — говорится в сводке военного ведомства.

В Харьковской области поражены живая сила и техника двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Польная, Землянки, Украинское, Красный Яр и Варваровка Харьковской области.

«Противник потерял более 165 военнослужащих, четыре автомобиля, боевую машину реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства и восемь складов материальных средств», — отмечает МО РФ.