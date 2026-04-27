ВСУ за сутки потеряли свыше 195 военных в зоне действия «Южной» группировки

По данным ведомства, подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Кривая Лука, Артема, Рай-Александровка, Николаевка и Краматорск Донецкой Народной Республики.
«Противник потерял свыше 195 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, две боевые бронированные машины и 19 автомобилей. Уничтожены три склада боеприпасов, семь складов материальных средств и горючего», — говорится в сводке.