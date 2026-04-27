Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Востока» за сутки

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной, двух штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Добропасово, Великомихайловка Днепропетровской области, Барвиновка, Новоселовка, Любицкое, Воздвижевка, Омельник и Лесное Запорожской области.
«Противник потерял до 270 военнослужащих, пять автомобилей и артиллерийское орудие», — добавили в Минобороны РФ.