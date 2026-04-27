Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Востока» за сутки

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, противник потерял за сутки до 270 боевиков, сообщило Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной, двух штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Добропасово, Великомихайловка Днепропетровской области, Барвиновка, Новоселовка, Любицкое, Воздвижевка, Омельник и Лесное Запорожской области.

«Противник потерял до 270 военнослужащих, пять автомобилей и артиллерийское орудие», — добавили в Минобороны РФ.