Главное из брифинга Минобороны 27 апреля 2026 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 27 апреля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ освободили два населенных пункта

Российские войска установили контроль над населенными пунктами:

  • Таратутино в Сумской области;
  • Ильичовка в ДНР.

«Север» наступает в Сумской области

Подразделения «Северной» группировки атаковали три бригады ВСУ в районах населенных пунктов Мирополье, Новая Сечь и Корчаковка Сумской области, а также четыре бригады и штурмовой полк в районах населенных пунктов Польная, Землянки, Украинское, Красный Яр и Варваровка Харьковской области.

Потери украинской стороны за сутки составили: свыше 165 военнослужащих, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО RAK-SA-12 и восемь складов материальных средств.

«Запад» продвинулся вперед в ДНР

Российские бойцы нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Кутьковка, Великая Шапковка, Боровая, Чернещина Харьковской области, Красный Лиман, Татьяновка, Пришиб и Маяки ДНР.

В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 190 боевиков, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей, три артиллерийских орудия, боевая машина РСЗО «Град», станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Юга» перешли на новые позиции

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение семи украинским бригадам в районах населенных пунктов Константиновка, Кривая Лука, Артема, Рай-Александровка, Николаевка и Краматорск ДНР.

Потери ВСУ в живой силе превысили 195 человек. Также противник лишился бронетранспортера М113, двух боевых бронированных машин, 19 автомобилей, трех складов боеприпасов и семи складов материальных средств и горючего.

Потери ВСУ в зоне действия «Центра» достигли 280 боевиков

За сутки подразделения «Центра» атаковали 11 бригад и штурмовой полк ВСУ в районах шести населенных пунктов ДНР и сел Новоподгородное и Ивановка Днепропетровской области.

Потери украинской стороны: порядка 280 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 21 автомобиль, два артиллерийских орудия и три станции РЭБ.

«Восток» продавил глубину обороны противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение трем бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ районах населенных пунктов Добропасово, Великомихайловка Днепропетровской области, Барвиновка, Новоселовка, Любицкое, Воздвижевка, Омельник и Лесное Запорожской области.

Противник потерял до 270 военнослужащих, пять автомобилей и артиллерийское орудие.

«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской области

Бойцы «Днепра» нанесли удар по двум бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Запорожец, Преображенка и Димитрово Запорожской области.

«Уничтожены до 45 военнослужащих, восемь автомобилей, орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по месту производства БПЛА дальнего действия, объектам энергетической и портовой инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • две управляемые авиабомбы;
  • 114 БПЛА самолетного типа.