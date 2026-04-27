Главное из брифинга Минобороны 27 апреля 2026 года: последние новости на сегодня

ВС РФ освободили два населенных пункта
Российские войска установили контроль над населенными пунктами:
- Таратутино в Сумской области;
- Ильичовка в ДНР.
«Север» наступает в Сумской области
Подразделения «Северной» группировки атаковали три бригады ВСУ в районах населенных пунктов Мирополье, Новая Сечь и Корчаковка Сумской области, а также четыре бригады и штурмовой полк в районах населенных пунктов Польная, Землянки, Украинское, Красный Яр и Варваровка Харьковской области.
Потери украинской стороны за сутки составили: свыше 165 военнослужащих, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО RAK-SA-12 и восемь складов материальных средств.
«Запад» продвинулся вперед в ДНР
Российские бойцы нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Кутьковка, Великая Шапковка, Боровая, Чернещина Харьковской области, Красный Лиман, Татьяновка, Пришиб и Маяки ДНР.
В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 190 боевиков, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей, три артиллерийских орудия, боевая машина РСЗО «Град», станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и четыре склада боеприпасов.
Подразделения «Юга» перешли на новые позиции
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение семи украинским бригадам в районах населенных пунктов Константиновка, Кривая Лука, Артема, Рай-Александровка, Николаевка и Краматорск ДНР.
Потери ВСУ в живой силе превысили 195 человек. Также противник лишился бронетранспортера М113, двух боевых бронированных машин, 19 автомобилей, трех складов боеприпасов и семи складов материальных средств и горючего.
Потери ВСУ в зоне действия «Центра» достигли 280 боевиков
За сутки подразделения «Центра» атаковали 11 бригад и штурмовой полк ВСУ в районах шести населенных пунктов ДНР и сел Новоподгородное и Ивановка Днепропетровской области.
Потери украинской стороны: порядка 280 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 21 автомобиль, два артиллерийских орудия и три станции РЭБ.
«Восток» продавил глубину обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение трем бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ районах населенных пунктов Добропасово, Великомихайловка Днепропетровской области, Барвиновка, Новоселовка, Любицкое, Воздвижевка, Омельник и Лесное Запорожской области.
Противник потерял до 270 военнослужащих, пять автомобилей и артиллерийское орудие.
«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской области
Бойцы «Днепра» нанесли удар по двум бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Запорожец, Преображенка и Димитрово Запорожской области.
«Уничтожены до 45 военнослужащих, восемь автомобилей, орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по месту производства БПЛА дальнего действия, объектам энергетической и портовой инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- две управляемые авиабомбы;
- 114 БПЛА самолетного типа.