Обелиск «Городу-герою Севастополю» пострадал после атаки БПЛА

В ночь на 26 апреля Севастополь подвергся массированной атаке беспилотников, в результате которой получил повреждения обелиск «Городу-герою Севастополю».
Сегодня специалисты провели обследование памятника и тщательно осмотрели прилегающую территорию на предмет обнаружения потенциально опасных предметов. Вокруг обелиска установлено оцепление.
«Сроки восстановления будут известны после того, как альпинисты проведут высотное детальное обследование монумента», — сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.