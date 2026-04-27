Обелиск «Городу-герою Севастополю» пострадал после атаки БПЛА

Территория у памятника оцеплена.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 26 апреля Севастополь подвергся массированной атаке беспилотников, в результате которой получил повреждения обелиск «Городу-герою Севастополю».

Сегодня специалисты провели обследование памятника и тщательно осмотрели прилегающую территорию на предмет обнаружения потенциально опасных предметов. Вокруг обелиска установлено оцепление.

«Сроки восстановления будут известны после того, как альпинисты проведут высотное детальное обследование монумента», — сообщил губернатор Михаил Развожаев.

