В Алуште простились с бойцом, погибшим в зоне СВО

В зоне СВО погиб Сергей Башкарь. В августе 2024 года он подписал контракт с Вооруженными Силами России. В зоне СВО крымчанин был сержантом. Боец занимал должность заместителя командира взвода штурмовой роты мотострелкового батальона. Военнослужащий погиб в апреле 2026 года.