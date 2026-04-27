В Алуште простились с бойцом, погибшим в зоне СВО

В Алуште простились с сержантом, погибшим в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Галина Огнева.
В зоне СВО погиб Сергей Башкарь. В августе 2024 года он подписал контракт с Вооруженными Силами России. В зоне СВО крымчанин был сержантом. Боец занимал должность заместителя командира взвода штурмовой роты мотострелкового батальона. Военнослужащий погиб в апреле 2026 года.
«Выражаю соболезнования родным и близким Сергея Игоревича», — написала Огнева.