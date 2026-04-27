В Челябинской области после попытки атаки БПЛА пройдет проверка всех убежищ

Поручение дал полпред президента в УрФО.

Источник: Комсомольская правда

В регионах Урала пройдет масштабная проверка объектов гражданской обороны. Ее анонсировал полпред президента Артем Жога по итогам совещания с губернаторами субъектов и руководителями силовых структур. Полпред поручил убедиться, что доступ к укрытиям не загроможден, чтобы люди в случае опасности могли защититься.

Поводом к проверке стала недавняя атака беспилотников на Екатеринбург и Челябинск. В Челябинске налеты успешно отразили, в Екатеринбурге один из БПЛА врезался в жилой дом.

— Отдельно скажу про запрет публикации кадров с мест происшествий, подвергшихся атакам противника. Это не попытка ограничить свободу, а способ уберечь жизни граждан. По опубликованным кадрам противник может наметить себе новую цель и ударить повторно — по людям, по спасательным службам, — подчеркнул Артем Жога.

В случае обнаружения в воздухе БПЛА жителям следует позвонить по телефону 112 и сообщить об инциденте, покинуть опасную зону и не подходить к окнам.

