В Туапсе рассказали о поисках тела школьницы, погибшей при атаке дронов ВСУ

«Поиски ведутся в круглосуточном режиме с участием волонтеров, с задействованием специальной техники с 16 апреля 2026 года», — говорится в сообщении в Telegram-канале фонда.
Там отметили, что территория поисков обследуется с помощью дрона с тепловизором.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее сообщал, что в результате атаки БПЛА ВСУ на Туапсе 16 апреля погибли два человека — 14-летняя девочка и взрослая девушка.
Тело 14-летней девочки до сих пор не найдено. Учитывая показания матери и характер повреждений жилища, комната, в которой находился ребенок, выжжена и разрушена, поэтому девочку признали погибшей, объяснили в администрации.