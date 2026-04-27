В Туапсе рассказали о поисках тела школьницы, погибшей при атаке дронов ВСУ

КРАСНОДАР, 27 апр — РИА Новости. Добровольцы в Туапсе круглосуточно продолжают поиски тела школьницы, чей дом был разрушен в результате атаки украинских БПЛА 16 апреля, сообщает благотворительный фонд «Ратиборец», который ведет поиски девочки.

Источник: © РИА Новости

«Поиски ведутся в круглосуточном режиме с участием волонтеров, с задействованием специальной техники с 16 апреля 2026 года», — говорится в сообщении в Telegram-канале фонда.

Там отметили, что территория поисков обследуется с помощью дрона с тепловизором.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее сообщал, что в результате атаки БПЛА ВСУ на Туапсе 16 апреля погибли два человека — 14-летняя девочка и взрослая девушка.

Тело 14-летней девочки до сих пор не найдено. Учитывая показания матери и характер повреждений жилища, комната, в которой находился ребенок, выжжена и разрушена, поэтому девочку признали погибшей, объяснили в администрации.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
