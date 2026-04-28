В Севастополе изменили порядок подачи сигнала воздушной тревоги

В Севастополе был изменен порядок подачи сигнала воздушной тревоги. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Порядок подачи сигнала воздушной тревоги изменили по решению оперативного штаба.
Теперь он звучит 3 раза и затем прекращается. Это вовсе не означает, что угроза миновала или тревога отменена.
Как пояснил губернатор, такое решение приняли для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп. Дело в том, что в условиях атаки ВСУ каждая секунда и каждый фактор имеют значение для эффективной защиты.
Развожаев призвал людей следить за официальными сообщениями об отбое воздушной тревоги. Севастопольский губернатор порекомендовал не пренебрегать мерами безопасности.
«Отбой тревоги как и всегда объявляется 3 раза по громкоговорителям региональной системы оповещения и отдельным сообщением в моих официальных каналах», — заключил глава города-героя.