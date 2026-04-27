Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Севастополем сбили 14 БПЛА

Люди не пострадали, поврежден один автомобиль.

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 апреля. /ТАСС/. Силы ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ на Севастополь, сбиты 14 БПЛА в районе Херсонеса, Омеги и Северной стороны, люди не пострадали, поврежден один автомобиль. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в «Максе».

«В Севастополе военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ. Всего сбито 14 БПЛА в районе мыса Херсонес, Омеги и Северной стороны. Никто из людей не пострадал», — написал он.

Разбито окно в одном из частных домов в районе Учкуевки и пострадал от осколков сбитого БПЛА один автомобиль в районе Любимовки.

Губернатор напомнил, что во время отражения атаки в районе Любимовки, средствами РЭБ БПЛА был посажен на дорогу. В районе улицы Софьи Перовской обломки БПЛА упали на дорогу.

Воздушная тревога в городе объявлялась с 19:25 до 22:01 мск.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше