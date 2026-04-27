Над Севастополем сбили 14 БПЛА

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 апреля. /ТАСС/. Силы ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ на Севастополь, сбиты 14 БПЛА в районе Херсонеса, Омеги и Северной стороны, люди не пострадали, поврежден один автомобиль. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в «Максе».
Разбито окно в одном из частных домов в районе Учкуевки и пострадал от осколков сбитого БПЛА один автомобиль в районе Любимовки.
Губернатор напомнил, что во время отражения атаки в районе Любимовки, средствами РЭБ БПЛА был посажен на дорогу. В районе улицы Софьи Перовской обломки БПЛА упали на дорогу.
Воздушная тревога в городе объявлялась с 19:25 до 22:01 мск.