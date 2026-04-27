В Горловке при атаке БПЛА пострадал человек

Украинский беспилотник сбросил на жителя региона взрывоопасный предмет.

ДОНЕЦК, 27 апреля. /ТАСС/. Мирный житель получил ранения в результате атаки БПЛА ВСУ в Горловке в ДНР. Об этом сообщил мэр Иван Приходько.

«В результате сброса взрывоопасного предмета с дрона украинских террористов в Никитовском районе Горловки ранен мирный житель», — написал он в Telegram-канале.

