ВС РФ за 12 часов сбили 30 украинских БПЛА над регионами России

В Минобороны рассказали об успехе российских военных.

Источник: Комсомольская правда

Российские ПВО за 12 часов уничтожили 30 украинских дронов над РФ и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны России.

«27 апреля текущего года в период с 10:00 мск до 22:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении от российского ведомства.

Отмечается, что украинские боевики нацелились сразу на несколько регионов РФ. Вражеские БПЛА уничтожили над территорией Белгородской, Курской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Ранее KP.RU сообщил, что российские военные каждый день отражают атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами. Недавно стало известно, что за сутки 26−27 апреля 2026 года над разными регионами РФ было уничтожено 114 вражеских дронов.

Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше